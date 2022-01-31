Президент США Джо Байден заявил, что уведомит Конгресс о планах предоставить Катару статус основного союзника страны вне НАТО, который не так давно имел Афганистан и собиралась попросить Украина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова американского лидера в понедельник, 31 января, на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Я уведомлю Конгресс о том, что включу Катар в число основных союзников вне НАТО, что будет отражать важность наших отношений. Думаю, это давно уже пора сделать", - заявил Джо Байден.

Кроме того, президент США назвал Катар "хорошим другом и надежным компетентным партнером".

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году Верховная Рада Украины отказалась поддержать обращение к Конгрессу США с просьбой предоставить статус главного союзника вне НАТО.

Также мы писали, что бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в "некомпетентности" и "слабости", которые могут привести к третьей мировой войне.

Кроме того, мы информировали, что последнюю встречу в 2021 году Зеленский провел с делегацией Катара. Владимир Зеленский заявил, что Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Персидского залива и заявил о готовности обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки аграрной продукции.