Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала "Стране" будет ли поддерживать обращение к США с просьбой о статусе главного союзника вне НАТО, ради принятия которого в среду, 8 сентября, соберется внеочередное заседание Верховной Рады.

"Сейчас многие СМИ публикуют подписные за проведения данного заседания. Если вы посмотрите подписные, там стоит дата 1.06.2021, когда не было ничего известно о визите президента в США. А сегодня сентябрь 2021. Поэтому считаю неуместным проведения такого внеочередного заседания и, конечно, голосовать "за" не буду. Даст ли голоса "Слуга народа" ? Нет, конечно, на даст, потому что это нерационально и не прагматично обращаться за тем, что ограничивает нам доступ к технологиям и возможностям. Я действительно выступала за статус союзника США вне НАТО до поездки президента. Президент в Вашингтоне подписал стратегически рамочное оборонное соглашение, оно шире, чем возможности, которые предоставляет статус", - заявила Верещук.

Также она объяснила, почему обращаться за статусом - нелогично и неправильно.

"Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение и оно более, чем достаточно на данном этапе нашей трансформации. Нам, дай Бог, чтобы мы это выполнили и наполнили содержанием. Основной союзник вне НАТО не даёт вступление в НАТО, а это соглашение как раз направлено на вступление в НАТО. Наоборот, нужно сейчас поддерживать это соглашение, а не заниматься политиканством",- сообщила Ирина Верещук.

Напомним, по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского США поддержали курс Украины в НАТО и ее реформы на этом направлении. Но нет никакой конкретики - относительно сроков присоединения или предоставления ПДЧ. Хотя именно это Зеленский декларировал как одну из целей визита.

Напомним, недавно экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".

В свою очередь в Кремле считают опасным для России вступление Украины в НАТО. По словам спикера Дмитрия Пескова, в этом случае инфраструктура альянса приблизится к границам РФ, поэтому свою безопасность придется защищать контрмерами и провести "перебалансировку".