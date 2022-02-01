Администрация Джо Байдена планирует в ближайшее время выдвинуть кандидата на должность посла США в Украине, но не подтверждает сообщений о том, что им станет Бриджит Бринк.

Об этом 31 января заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов.

У Прайса спросили, правда ли, что президент США выдвинет кандидатом на должность посла в Киеве Бринк.

"Я не могу подтвердить это. Как вы знаете, кандидатов выдвигает Белый дом", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что кандидат, как ожидается, "будет объявлен вскоре".

Бринт в настоящее время возглавляет диппредставительство США в Словакии. Для назначения американских послов требуется утверждение Сенатом Конгресса США.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Временным поверенным в делах США в Украине является Кристина Квин.

Как писала "Страна", 31 января агентство Bloomberg написало, что Байден уже определился с кандидатом на должность посла в Украине - это Бриджит Бринк.

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