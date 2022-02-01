Президент Армении Армен Саркисян не отозвал свое прошение об отставке в положенный недельный срок. По закону его отставку будут считать принятой после обнародования соответствующего протокола.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян.

О своей отставке действующий президент Армении Саркисян заявил 23 января. В качестве основной причины он назвал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

"Саркисян не отозвал прошение об отставке в течение отведенного для этого недельного срока. Его отставка будет считаться принятой после обнародования протокола", - сказала Хачатрян.



Ранее она сообщила, что протокол, констатирующий прекращение полномочий армянского лидера, за подписью председателя Национального собрания (парламента) будет обнародован 1 февраля утром.



Председатель национального собрания Армении Ален Симонян 24 января сказал, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо свою отставку не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.

Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента. Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз.

Саркисяна избрали на пост президента в 2018 году.