Глава партии "Голос" Кира Рудык заявила, что в четверг, 3 февраля, ее вызвали на допрос в ГБР по делу о деятельности политсилы в 2020 году.

Об этом Рудык написала в Facebook.

"Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, основываясь на "данных из открытых источников". То есть "в интернете написали – чего бы дело не открыть?" – это и есть логика ГБР", - заявила Рудык.

Также она обвинила Банковую в давлении и упрекнула ГБР в том, что оно за полгода так и не смогло узнать, кто был за рулем во время ДТП при участии нардепа Трухина.

Рудык утверждает, что дело, по которому ее вызывают на допрос, было открыто в конце 2021 года, когда ее партия открыто критиковала власть. Она сравнивает его с делами против экс-президента Петра Порошенко, членов МФО бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова и экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Напомним, "Страна" писала о том, что в третьем квартале 2021 года партия "Голос" получила 20 380 000 грн госфинансирования.

Также мы сообщали о том, кто, как и зачем поменял руководство фракции "Голоса" в декабре прошлого года.