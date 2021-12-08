Лидер партии "Голос" и депутат украинского парламента Кира Рудык ответила на обвинения Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в адрес телеканала "Украина 24" о том, что тот якобы транслирует российские нарративы. В свою очередь она обвинила Владимира Зеленского в удушении свободы слова в стране.

Ответ опубликован на том же сайте американского аналитического центра Atlantic Council, что и статья Центра Шабунина.

В начале статьи Рудык говорит, что многие в Украине возмущены нападками власти на журналистов.

"Это заставляет многих сомневаться в приверженности президента Зеленского сохранению завоеваний свободы слова независимой Украиной, за которую они так упорно боролись", - написала нардеп.

Затем она сделала длинное отступление об истории становления свободы слова в Украине, которую омрачали события вроде убийства Георгия Гонгадзе. Но, по ее мнению, несмотря на это в Украине "сформировалась одна из самых свободных медиа-сред в бывшем СССР".

Но теперь этот прогресс находится под угрозой из-за Зеленского, который на полпути президентского срока стал повторять тактику многих "авторитарных соседей в других частях постсоветского региона", чтобы заткнуть рот СМИ и заставить замолчать оппозицию.

В частности, нападки на телеведущую Наталью Влащенко и обвинения ее в пророссийских нарративах Рудык связала с резкой критикой Зеленского и его команды в ее ток-шоу.

"Президент Зеленский и его окружение явно плохо реагируют на критику. Вместо того, чтобы решать проблемы, поднятые критиками, они предпочитают усиливать давление на журналистов и СМИ. В этом контексте особую тревогу вызывает недавний антиолигархический закон Зеленского. Закон открыт для толкования и легко может стать инструментом контроля над СМИ под видом борьбы против влияния олигархов", - отметила Рудык.

Она считает, что нападения на СМИ - это традиционный первый шаг по скользкой дорожке к авторитаризму.

Показательно, что в своей статье Рудык не вспомнила о незаконном и безосновательном введении санкций против "Страны" и издания Анатолия Шария.

Также она не упомянула о регулярных атаках радикалов на журналистов, в частности, сотрудников телеканала "Наш".