Основательница благотворительной барахолки "Кураж базар" Алена Гудкова поделилась фотографией, на которой сносят павильон на ВДНХ, где раньше размешался "Кураж". Барахолку пришлось закрыть, так как на ее месте собираются построить президентский университет.

В своем Инстаграме Гудкова заявила, что на встрече в "высоких кабинетах" (вероятно, имеется в виду Офис президента) ее уверяли, что павильон сохранят. Она возмутилась происходящим и обвинила команду президента во лжи. А президентский университет назвала попыткой "построить памятник самому себе".

"Думаю, ни команда президента, ни команда ВДНХ в душе не еб@т, что для многих и меня значил этот павильон, что перед тем как его разъ@бать, этот потрясающий постмодернистский павильон, чтобы построить себе памятник на его месте, даже никто словом не заикнулся, хотя обещали мне лично в высоких кабинетах сохранить. На@бщики", - эмоционально прокомментировала снос павильона Гудкова.

Негодование бизнес-вумен разделил и журналист Артур Оруджалиев.

"В цивилизованных странах на такие проекты выделяются миллионы и всячески поддерживаются. В Украине же - его просто взяли и разъ@бали. Сначала выгнали проект, который восстановил здание, а потом уничтожили и сам павильон. Конкретные люди, ради конкретных своих целей", - написал в Фейсбуке Оруджалиев.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Житомире снесли фабрику, которая производила легендарные местные носки "Легка хода".

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