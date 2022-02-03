Польские консульские учреждения за прошедший год выдали гражданам Украины 9605 карт поляка, а общее количество таких выданных документов в Украине с 2008 года составляет 146 628.

Об этом говорится в ответе МИД Польши на информационный запрос издания "Укринформ".

В 2019-2021 годах наблюдалось снижение количества выданных карт поляка в Украине - менее 10 тысяч в год. Больше всего карт поляка предоставлено гражданам Украины в 2016-2018 годах - тогда ежегодно выдавалось по 13-15 тысяч этих документов.

Карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность лица к польскому народу за пределами исторической родины.

Закон "О карте поляка" был принят Сеймом Польши 7 сентября 2007 года. Впоследствии в него вносились изменения. Указанный статус предоставляется лицам, которые могут документально подтвердить принадлежность их предков к польскому народу.

У владельца этого документа есть ряд льгот на территории Польши. Например, речь идет об упрощенной процедуре получения разрешения на постоянное пребывание в стране, ускоренной процедуре получения гражданства.

Кроме того, предусматриваются льготы при поступлении в вузы, при проезде в общественном транспорте, при посещении музеев.

Ранее "Страна" сообщала, что в Польше подсчитали, сколько новорожденных в стране получили украинское гражданство за прошлый год.

Также мы писали, что вице-министр внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что если дойдет до войны, то на границе с Польшей можно ожидать волну до миллиона беженцев из Украины. Он добавил, что Польша должна быть готова к худшему сценарию.