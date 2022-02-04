В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о том, что создание "тройственного союза" Украины, Польши и Великобритании обречено в силу исторического опыта. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, оно противоречит принятым международно-правовым обязательствам.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на брифинг официального представителя МИД России.

"Любые альянсы против кого-то - они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт противостоять действительно в международно-правовом формате реальной агрессии, объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам - это нормально. А создавать некие блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имя для этого оснований - ну, это по меньшей мере глупо, я уже не говорю о том, что это все противоречит, опять же, принятым на себя обязательствам международно-правовым", - сказала Мария Захарова.

Кроме того, российский дипломат добавила, что "нагнетание международного милитаристского ужаса" и "раскол Европы неким тройственным союзом" навеивает исторические ассоциации, которые не идут в пользу решивших создать альянс странам.

"Эти эксперименты не должны повторяться, и как бы они не фантазировали на эту тему, истинность их целей очевидна - провокация", - резюмировала Захарова.

Напомним, на фоне активных поставок Украине оружия в Британии заговорили о создании так называемого тройственного союза с участием Киева, Лондона и Варшавы. "Страна" разбиралась, зачем создается "тройственный союз" и чего от него ждать.