Наталья Яресько, при Порошенко занимавшая кресло министра финансов Украины, уходит в отставку с поста исполнительного директора финансового надзорного совета Пуэрто-Рико. Американка с украинскими корнями покинет его с 1 апреля.

Об этом сообщает NBC News.

Новость об отставке Яресько появилась после того, как федеральный судья страны одобрил план реструктуризации, сокращающий большую часть государственного долга территории США, который составляет 70 миллиардов долларов. План позволит сократить долг примерно до семи миллиардов долларов и снизить ежегодные выплаты держателям облигаций, которым принадлежит долг Пуэрто-Рико, до 1,15 миллиарда долларов.

"Я покидаю наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, обеспечит Пуэрто-Рико дальнейший рост и процветание", - заявила Яресько.

Яресько вошла в совет директоров в 2017 году, когда в Пуэрто-Рико началось крупнейшее в истории США дело о банкротстве. С тех пор совет финансового надзора отвечал за наблюдение за всеми пересмотрами долга Пуэрто-Рико - процесс, который привел к жестким мерам экономии в стране.

До этого Яресько работала не только в Украине, но также в Государственном департаменте США и была одной из основателей фонда прямых инвестиций Horizon Capital.

По словам председателя совета по финансовому надзору Дэвида Скила, Яресько "была главным переговорщиком по исторической реструктуризации долга Пуэрто-Рико".

"Я был убит горем, когда Наталья Яресько сказала мне, что пришло время уйти в отставку. Я благодарен за невероятную работу, которую она проделала", - сказал он.

В то время как члены совета высоко оценили роль Яресько в реструктуризации долга Пуэрто-Рико, многие критики обеспокоены тем, что правительство страны может быть не в состоянии погасить будущие платежи по обслуживанию долга, если экономика не будет развиваться так, как прогнозировалось. Это вынудит ужесточить экономию дальше.

Преемнику Яресько придется заниматься урегулированием процессов реструктуризации долгов перед Управлением автомобильных дорог и транспорта Пуэрто-Рико и Управлением электроэнергетики Пуэрто-Рико, долг которого составляет около 9 миллиардов долларов.

Напомним, преемником Яреско в Украине на посту министра стал Александр Данилюк.

А его, в свою очередь, сменила Оксана Маркарова.