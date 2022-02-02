В среду, 2 февраля, глава американского телеканала CNN, который присоединил Харьков к России, объявил об отставке.

Об этом он сообщил на сайте телеканала.

"Сегодня я ухожу в отставку", - цитировал телеканал заявление главы. Уход в отставку он объяснил тем, что своевременно не раскрыл перед начальством факт отношений с коллегой, которые развивались "по обоюдному согласию".

"От меня требовалось рассказать о них, когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся", - сообщил Цукер в своем обращении к сотрудникам телекомпании.

Цукер перешел в CNN в 2013 году. До этого он работал исполнительным продюсером в шоу Today на канале NBC News, директором NBC Entertainment и исполнительным директором NBC Universal.

Ранее "Страна" сообщала, что еще в прошлом году стало известно об отставке Джеффа Цукера. Он сообщил об этом во время утреннего телефонного звонка с коллегами.

Также напомним, что президент Армении объявил об отставке. Он отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".