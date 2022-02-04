В Верховном суде опровергли информацию о пропаже 68 автомобилей, припаркованных у здания инстанции. Автомобили были перемещены из-под здания суда во исполнение требования ГСЧС - их переставили на другую стоянку.

Об этом руководитель аппарата Верховного суда Ольга Булка сообщила изданию "Цензор.НЕТ".

"Информация, распространяемая в Фейсбуке относительно якобы исчезновения со стоянки Верховного суда 68 машин, не соответствует действительности. Машины были перемещены планово во исполнение требования ГСЧС Украины на другую стоянку Верховного суда в связи с их пожарной опасностью, а именно: они закрывали проезд машин пожарной безопасности в здания Верховного суда. До перемещения каждая машина была опломбирована", - рассказала Булка.

В Верховном суде также показали фотографии автомобилей, припаркованных на другой стоянке. И отметили, что страница в Фейсбуке, на которой было опубликована новость об исчезновении машин, не является официальной страницей Верховного суда. По словам Булки, эту страницу под названием "Верховный суд Украины" после реформы инстанции создали в знак протеста судьи, которые не прошли переаттестацию, и она не является официальным источником информации.

Официальная страница называется "Верховный суд".

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