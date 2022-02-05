В канадской Новой Шотландии ледяной дождь оставил без электроэнергии десятки тысяч человек
В приморской провинции на юго-востоке Канады под названием Новая Шотландия из-за ледяного дождя без электроснабжения осталось 48 тысяч потребителей.
Об этом сообщает CBC в субботу, 5 февраля.
Министерство окружающей среды Канады сообщило, что ледяной дождь начался в пятницу и в некоторых районах продолжался примерно сутки.
Деревья по всей провинции покрылись толстым слоем льда, из-за чего ветки у многих сломались и заблокировали проезжую часть, а также и повредили линии электропередач.
Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение десятков тысяч клиентов.
В данный момент информации о пострадавших не поступало.
Фото: cbc.ca
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине больше ста населенных пунктов остались без электричества из-за ветра и дождей. В декабре были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях (Житомирской, Киевской и Черниговской).
Также мы писали, что снежный шторм в США оставил без электричества сотни тысяч человек. Ледяной дождь со снегом залил дороги, оборвал линии электропередач и повалил деревья в Портленде, штат Орегон. Без света остались более 270 000 человек. Из-за этого губернатор штата Кейт Браун была вынуждена объявить чрезвычайное положение.