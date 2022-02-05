В приморской провинции на юго-востоке Канады под названием Новая Шотландия из-за ледяного дождя без электроснабжения осталось 48 тысяч потребителей.

Об этом сообщает CBC в субботу, 5 февраля.

Министерство окружающей среды Канады сообщило, что ледяной дождь начался в пятницу и в некоторых районах продолжался примерно сутки.

Деревья по всей провинции покрылись толстым слоем льда, из-за чего ветки у многих сломались и заблокировали проезжую часть, а также и повредили линии электропередач.

Аварийные бригады работали всю ночь, чтобы восстановить электроснабжение десятков тысяч клиентов.

В данный момент информации о пострадавших не поступало.

Фото: cbc.ca

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине больше ста населенных пунктов остались без электричества из-за ветра и дождей. В декабре были обесточены 107 населенных пунктов в трех областях (Житомирской, Киевской и Черниговской).

Также мы писали, что снежный шторм в США оставил без электричества сотни тысяч человек. Ледяной дождь со снегом залил дороги, оборвал линии электропередач и повалил деревья в Портленде, штат Орегон. Без света остались более 270 000 человек. Из-за этого губернатор штата Кейт Браун была вынуждена объявить чрезвычайное положение.