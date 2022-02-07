В Виннице организация "Честь нации", которая называет себя всеукраинским патриотическим движение, объявила набор в партизаны. В организации хотят создать "закрытую сеть подготовленных бойцов" для борьбы со спецслужбами РФ.

Об этом сообщается на Fаcebook-странице организации.

"Мы открываем набор в своеобразное партизанское движение, потому что видим, что в этом действительно есть потребность. Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов позволит украинским войскам значительно укрепить свои позиции в том числе в борьбе с российскими спецслужбами", - сказано в сообщении.

Руководитель "Чести нации" - винничанин Вадим Кудияров. Он близок к винницким "ультрас" и к местной "Батькивщине". Дважды пытался стать народным депутатом Украины, в 2015 и 2019 году, но оба раза - неудачно.

Напомним, на выходных в ряде город Украины состоялись учения территориальной обороны. Как создают отряды территориальной обороны в Украине и какую роль в создании новых "армий" играют региональные элиты подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что в мэрии Киева идет набор бойцов территориальной обороны столицы.