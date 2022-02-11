В пятницу, 11 февраля, день подходит для того, чтобы пополнить силы и зарядиться. Для этого у каждого знака Зодиака есть свои рекомендации. Кому-то лучше взбодриться на беговой дорожке, а кому-то заняться спокойными делами.

Читайте рекомендации дня для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня удача будет на вашей стороне в делах, которые требуют быстрых решений и активных действий. Ваша энергичность и импульсивность будут работать вам на руку. При этом от дел, которые требуют концентрации внимания и тщательного анализа, лучше на время отказаться. Возвращайтесь к ним позже.

Телец (21.04 - 21.05)

У Тельцов сегодня "зеленый свет" горит для задач, связанных с добыванием информации. "На ловца и зверь бежит" - эта поговорка сегодняшнего дня. Есть шанс, что вы узнаете что-то очень важное и сможете обернуть это в свою пользу. Смело "копайте", если вы давно сбирались решить какой-то вопрос, но вам не хватало информации.

Близнецы (22.05 - 21.06)

У Близнецов в пятницу день будет удачным для финансовых операций, покупок, сделок, операций с валютой. Важное условие - они должны быть хорошо продуманными и запланированными. Рисковать деньгами сегодня точно не стоит. Также лучше не одалживать деньги, особенно людям с проблемной финансовой репутацией.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам сегодня может мешать несобранность и стремление переключаться на разные задачи. Результативными сегодня будут только дела, в которые вы сможете надолго погрузиться. Поэтому выберите с утра наиболее приоритетные дела и сосредоточьтесь на них.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов могут намечаться размолвки и конфликты с близкими людьми, членами семьи. Этот неблагоприятный период лучше перебить, стараясь не втягиваться в разбирательства, как бы ни хотелось. Энергию лучше направить на благотворительность и добрые дела.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев сегодня благоприятный день для любых видов физической нагрузки, тренировок, пеших прогулок. В этот период хорошо начать регулярные занятия спортом. Если вы давно задумывались том, чтобы записаться в бассейн или прийти в тренажерный зал - сейчас подходящее для этого время.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам будут полезны перемены в любом виде. Это может быть путешествие, перестановка мебели, новая стрижка, прогулка по незнакомому месту. Попробуйте выйти за пределы рутины и найдите в течение дня место новому и непривычному для себя. Это запустит в вас поток энергии, необходимый для положительных изменений в жизни.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня лучше себя не загружать и посвятить день отдыху. Все равно, вряд ли он будет продуктивным. Зато, если удастся отдохнуть, у вас появятся свежие силы и вдохновение. Выделите время для того, от чего вы расслабляетесь.

Стрелец (23.11 - 21.12

У Стрельцов день благоприятен для того, чтобы подводить итоги, избавляться от ненужного, освобождать пространство. Делайте это неспешно и осознанно, не пытайтесь все успеть до конца дня.

Козерог (22.12 - 20.01)

Пятница подходит, чтобы заниматься рутинной и монотонной деятельностью. Удачными будут дела, связанные с юридическими тонкостями, суды. Они должны закончиться для Козерогов максимально выгодно.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям сегодня нужно быть тактичнее, особенно, если вы чувствуете, что стали слишком эмоциональными в последнее время. Есть риск наломать дров в сердцах, а потом извиняться. Нежелательно занимать в долг, поскольку вам будут долго возвращать деньги.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам сегодня показаны занятия, связанные с развитием духовности, осознанности, расслаблением - медитации, йога, аутотренинги. День благоприятен для любовных отношений и вообще общением с другими.