Составили подробный гороскоп на предстоящую неделю - с 7 по 13 февраля для каждого знака зодиака. Несмотря на то, что период принесет массу причин для раздражения и переживаний, всем знакам зодиака необходимо постараться не нервничать. Ваше настроение будет зависеть только от вас самих.

Поэтому в ваших силах сделать так, чтобы приключения, которые ждут вас впереди, принесли вам приятные возможности, новый опыт и интересные впечатления. При этом желательно оставаться здоровыми, гармоничными в карьере и любви, иметь хорошее настроение и заряжать им всех вокруг. Остальное - не так уж важно.

Если что-то не будет получаться, у каждого из вас есть возможность сделать паузу и побыть наедине со своими мыслями, поделиться переживаниями с близкими и обдумать стратегию на будущее. Помните, что ваше нестандартное мышление на этой неделе станет ключом к успеху! Главное - не останавливайтесь на достигнутом и становитесь лучшей версией себя самого.

8 февраля 2022 года на небе появится растущая Луна в Тельце - период, когда человек особенно удачен и активен. Поэтому меньше философских размышлений, а больше действий. Цепляйтесь за любую возможность решения сложных вопросов.

Овен (21.03 - 20.04)

Не рискуйте без необходимости. Да, всё может закрутиться довольно удачно, если вы будете честными с собой и не станете скрывать свои истинные чувства. Но если это поток негатива, придержите его при себе. Лучше лишний раз подстроиться под обстоятельства и сохранить за собой работу, жильё и репутацию, чем пойти на принцип и всё испортить.

Самые удачные дни для Овна - 9 и 11 февраля. Не держите в себе переживания. Если расскажете о своих чувствах нужным людям, ваши проблемы разрешатся вмиг.

Телец (21.04 - 21.05)

Доверьтесь своему чутью, которое вас никогда не подводило. Не спешите со своим решением в тех моментах, где есть сомнения. Если у вас что-то не получается, подумайте над тем, что вы могли делать не так. На этот раз попробуйте всё сделать немного иначе, это принесет вам гарантированный успех. Даже не сомневайтесь!

Благоприятные дни - 8 и 12 число. В эти дни важно ставить свои потребности на первое место и находить время для себя любимого. И пусть весь мир подождёт, как говорится.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Ваша энергия будет бить через край буквально с первых дней этой недели. Что-то просто фантастическое на всех парах несется в вашу жизнь, поэтому вам необходимо попытаться успокоиться и набраться сил. Не требуйте от себя слишком многого. Во всех ситуациях важно быть сдержанным и вести себя достойно, даже если воплощается самая сокровенная ваша мечта и нет сил сдерживать свои эмоции.

Лучшие для вас дни - 8 и 13 февраля. Будет сложно, но главное не опускать руки. Вы сможете дойти до свой мечты!

Рак (22.06 - 22.07)

Любые покупки в период с 7 по 13 февраля будут успешными. Задумайтесь о том, в чем вы и ваша семья сейчас нуждаетесь больше всего. Возможно, вы сможете приобрести обувь, теплую одежду, технику или даже нечто покрупнее. Не экономьте, ведь ваши деньги необходимо надежно инвестировать в выгодное дело.

Счастливые дни - 7 и 12 февраля. Решительность должна стать вашим главным кредо, но с некоторыми людьми нужно будет проявить гибкость, чтобы избежать конфликтов.

Лев (23.07 - 23.08)

С понедельника начинайте выходить из зоны комфорта, чтобы увидеть, что на самом деле за её пределами нет ничего пугающего, а, наоборот, много чего интересного. Ближе к выходным сделайте паузу и побудьте наедине с собой и своими мыслями. Так вы быстрее наберетесь сил для следующего важного рывка.

Реализовать свои планы вы сможете в начале недели - с 7 по 9 число идеальный период. Ваш темп будет абсолютно отвечать темпу дня, поэтому можете извлечь из этого максимум пользы.

Дева (24.08 - 23.09)

Это нормально, если вы что-то на этой неделе будете не понимать в работе, новостной повестке, политике или рабочих задачах. Ничего страшного нет в том, чтобы переспросить или уточнить информацию у собеседника или людей, которым вы доверяете.

Благоприятные дни недели для вас - 7,9 и 11 февраля. В эти дни сфокусируйтесь на здоровье. Подумайте о том, что именно вы смогли бы сделать, чтобы улучшить свое самочувствие.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе вашему сердцу будет не хватать красоты и удовольствий. Побалуйте себя походом в театр или на выставку, порадуйте взгляд растениями в оранжерее или проведите пару часов с подругой в спа-комплексе. Именно такой вид деятельности пойдет вам на пользу.

Исключительно удачные дни недели - 10 и 12 февраля. Если не будете ничего ждать от окружающих людей, сможете преуспеть во многих делах. Физическая активность поможет не расклеиться от плохого настроения, которым может накрыть.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Не упустите момент: сегодня где-то рядом с вами будет удача! Ловите ее за хвост - она вам сильно пригодится на этой неделе. Выходные лучше провести на природе или за городом. Такой отдых поможет вам обновиться и зарядиться радостными эмоциями.

Самые благоприятные для Скорпиона дни - это 7, 9 и 13 числа. Важно провести дни активно. Если вам покажется, что вы попали в капкан растерянности, постарайтесь сохранить спокойствие и сосредоточенность.

Стрелец (23.11 - 21.12)

На этой неделе вам будет легче, чем когда бы то ни было прежде бороться со своими страхами. Вы сможете перевернуть очередную страницу вашей жизни, которая откроет перед вами новые интересные события. Поверьте, всё будет супер!

Позитивные тенденции в вашей жизни могут наметиться 10 февраля. Вероятно, часть из них проявятся в соцсетях. Поэтому не забывайте проверять свои мессенджеры и почту. Возможно, счастливое сообщение потерялось из-за отключенных уведомлений.

Козерог (22.12 - 20.01)

Проявляйте свои лидерские способности, не ленитесь и не откладывайте работу на потом. Держите ноги в тепле, а голову... тоже в тепле. Потому что какими бы ни были колкими и морозными слова, услышанные на этой неделе, вы сможете дать достойный ответ, если будете здоровыми и сильными.

Благоприятные дни - 7 и 12 февраля. Если некоторые ваши планы сорвутся, не переживайте. В скором времени вы поймёте, что так было лучше для вас.

Водолей (21.01 - 20.02)

Важно найти несколько дней, чтобы обратить внимание на своё здоровье, уделить ему внимание и как следует отдохнуть. Иногда пары дней с выключенными девайсами и сообщениями бывает достаточно, чтобы устроить своему организму целебную детокс-программу. Поверьте, после этого в вашей карьере произойдёт взлёт.

9, 10 и 11 февраля - идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. Главное не накалять обстановку, соглашаться на компромиссы и действовать дружелюбно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе категорически противопоказано в чем-то сомневаться. Ваши решения и взгляды должны стать принципиальными, четкими и непоколебимыми. В работе или личной жизни вы должны четко понимать, что вам нравится, чего вам хочется и как этого достичь. Отбросьте в сторону всяческие сомнения и неуверенность. И начинайте действовать!

Удачные дни - 11 и 13 февраля. У представителей творческих профессий наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.

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