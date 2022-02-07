После сноса павильона на ВДНХ, где раньше размещалась благотворительная барахолка "Кураж базар", основательница "Куража" Алена Гудкова заявила, что лично встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Как уже сообщалось, барахолку пришлось закрыть - на ее месте собираются построить президентский университет.

О встрече с Зеленским Гудкова рассказала в своем Instagram.

"Если честно, я была рада возможности рассказать всё из первых уст, а не через многочисленные запутанные каналы, так что лично для меня разговор был содержательным и таким же откровенным, как и мой предыдущий пост. И за эту свободу быть свободной тоже люблю Украину. По результатам встречи: стоимость лифта, купленного из благотворительных сборов нашего комьюнити и его установки в павильон 19 будет передана директору ВДНГ Евгений Мушкин, а он займётся передачей их на благотворительность. Уже сейчас менеджеры платформы dobro.ua на которой мы собирали на лифт готовят список реципиентов под эту сумму.

По университету и сносу зданий я не компетентна отвечать, но если я правильно поняла, то руководство проекта в ближайшее время выйдет с прозрачной и понятной (я очень надеюсь) коммуникацией со своих источников и будет далее отвечать на вопросы от своего лица. К сожалению, тут я мало на что могу повлиять.. Разве что подарила Президенту потрясающую книгу издательства Основы про Украинский модернизм, чисто на всякий случай. Но хочу верить, что новый случай не представиться. Я не готова делать выводы и полагаться на обещания по результатам встречи, поэтому как и все буду ждать действий, которые порадуют неравнодушных к этой истории людей", - написала Гудкова на своей Instagram-странице.

Журналист Диана Панченко отреагировала на встречу Гудковой и Зеленского.

"Выходит, что президент отменил встречу с главой МИД ФРГ, но нашел время для директора барахолки? В противном случае Бербок сама отказалась встречаться с Зе, а это - дипломатическая пощечина", - написала Панченко.

Ранее в своем Инстаграме Гудкова заявила, что на встрече в "высоких кабинетах" (вероятно, имеется в виду Офис президента) ее уверяли, что павильон сохранят. Она возмутилась происходящим и обвинила команду президента во лжи. А президентский университет назвала попыткой "построить памятник самому себе".

В конце весны Владимир Зеленский рассказал о планах построить Президентский университет будущего. Планируется, что вуз будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, специалистов искусственного интеллекта, нанотехнологий, космических, энергетических и биотехнологий.