Экстремал из городка Хоростков Тернопольской области Василий Шевчук преодолел марафонскую дистанцию в 42 километра зимой почти голым. Он специально приехал бегать в Киевскую область, чтобы рекорд зафиксировали официально.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

У себя на малой родине Шевчук бегает в одних шортах и кепке часто. Нередко 58-летний мужчина устраивает забеги даже без обуви, а также закапывается в снег. Теперь же он захотел преодолеть 42 километра и официально поставить новый рекорд бега полураздетым в Украине.

Шевчук рассказал, что так когда-то закалялись его отец и дед. А сам он бегает с детства. Причем иногда надевает перчатки или шапку, однако куртку не берет.

По его словам, силы он берет от природы и свежего воздуха.

При установлении рекорда для его фиксации Шевчук надел на руку специальный трекер, поскольку бежал по таким тропам, где не всегда за ним могла проехать специальная техника и люди, которые наблюдали за рекордсменом. В общей сложности оказалось, что Шевчук за пять часов пробежал 43 километра 300 метров, хотя планировал преодолеть на один километр меньше.

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