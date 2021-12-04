32-летний киевлянин Михаил Горбаток с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП) установил национальный рекорд. Мужчина собственноручно создал крупнейшую в Украине композицию из спичек с украшением природными материалами. Таким образом он стал рекордсменом в категории "Сила воли".

Об этом сообщила представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

В экспозиции Михаил воспроизвел украинский дом со двором, на котором расположен колодец-журавль и пасека.

Общее количество использованных спичек – почти 13 тыс. Для плетня вокруг двора мужчина использовал лозу, а вот крыша дома, сарая и ульев покрыта соломой. Дверь и ставня на окнах открываются.

Примечательно, что это уже второй рекорд Михаила Горбатко, у которого 1 группа инвалидности. В 2015 году был зарегистрирован его первый рекорд – модель автомобиля из 6 тыс. спичек. Это была точная копия (длиной 70 см) фуры DAF, все 10 колес и руль вращаются, двери открываются. Михаил воспроизвел все вплоть до мелких деталей, например, замка заднего борта, дворников и номерных знаков.

Ранее "Страна" писала о том, что 9 октября в Киеве побили кулинарный рекорд, создав самую большую в мире шаурму.

Ранее в поселке городского типа Любашевка Подольского района Одесской области установили рекорд в категории "Самая большая карта Украины из колбасной нарезки". "Колбасную" Украину выложили на большом государственном флаге страны, а флажками поменьше украсили города страны.