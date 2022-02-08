Украина и американская технологическая компания Apple планируют проведение переписи населения в Украине на 2023 год, как и анонсировалось ранее.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на презентации новых электронных услуг Diia Summit.

"Мы планируем в 2023 году провести перепись населения совместно с компанией Apple. Мы разрабатываем модель электронной таможни. Мы стремимся сделать Украину мировым ІТ-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям", - заявил украинский президент.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, помощь при проведении переписи населения в Украине. Таким образом, Украина станет второй страной (первой были США) в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с этой компанией.

Также мы сообщали, что ранее в Минцифры рассказали, каким образом в Украине пройдет перепись населения. В ведомстве пояснили, что сначала люди будут регистрироваться онлайн, а кто не сможет - перепишутся офлайн. Всего будет три этапа.