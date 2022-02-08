В среду, 9 февраля, в Украину придут атмосферные фронты из северо-западной Европы. Утром в Киеве и некоторых регионах Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу, в ближайшую ночь на западе Украины, а также в местами в Луганской, Донецкой областях и Запорожье ожидается мокрый снег и дождь. Однако уже утром ливень передвинется на восток и захватит северные районы и часть центральной - Винницкую, Черкасскую область и Кропивницкий с регионами.

"Температура воздуха в большинстве регионов особо не изменится, ночью небольшой "минус" днем примерно на нуле, на Востоке и северо-востоке до 0-2 градусов мороза, на Юге +2+6 градуса", - рассказала синоптик.

В Киеве ночью и утром ожидается мокрый снег и дождь, а днем - без существенных осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Максимальная температура воздуха в столице составит 0...+2 градуса.

"До конца недели в Украине не будет значительного похолодания, даже наоборот - немного потеплеет , существенные осадки - маловероятны. Разве что ветер ожидается порывистый, неуютный...Держитесь крепко за голову и друг друга", - написала синоптик.

Напомним, в конце января непогода обесточила более трех сотен населенных пунктов на западе Украины.

Также сообщалось, что в Киеве в январе зафиксировали четыре климатических рекорда.