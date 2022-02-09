На Волыни медики с помощью хирургического вмешательства доставали десятки магнитных шариков из мочевых пузырей двух подростков. Как выяснилось, парни 15 и 16 лет хотели усилить ощущения во время мастурбации и ввели магнитные шарики в себе в уретру, откуда они и попали в мочевой пузырь.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала.

По словам медиков, в больницу оба подростка попали с одинаковой проблемой - десятками магнитных шаров в уретре. Сейчас они успешно прооперированы, теперь их ждет реабилитация.

Между тем такие "эксперименты" могут быть крайне опасными, поскольку внутри тела магнитные шарики собираются в одно целое и очень крепко держатся, поэтому без операции не обойтись.

Хирург констатирует, что подростки часто прибегают к интимным экспериментам, совершенно не задумываясь о последствиях. В частности, несколько дней назад 16-летняя девушка попала в больницу с флаконом туши для ресниц в прямой кишке. Приходилось медикам извлекать из интимных мест термометры и даже провода.

Напомним, в Днепре педофил привел в заброшенное здание 14-летнего подростка ради секса и наткнулся там на труп.

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