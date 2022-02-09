Facebook забанил страницу обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Причиной этого стал пост про "москалей". В нем Кузьменко просила, чтобы Бог забрал их на другую планету.

Об этом написал муж Кузьменко Петр Киян.

"Julia Kiyan Kuzmenko в очередной раз дописалась, так что три дня помолчит. Цукер снова защищает м.....ей", - пишет на своей странице в соцсети Петр Киян.

Напомним, Павел Шеремет погиб пять лет назад от мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены - совладельца (на тот момент) "Украинской правды" Алены Притулы. Убийство произошло в центре Киева - на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. "Страна" ранее проанализировала, какие версии убийства Шеремета рассматривались и какие из них могут быть вновь активизированы.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве троим: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану Андрею Антоненко

В августе 2021 года подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко, которой суд разрешил покидать дом, вернулась к работе в Центре детской кардиологии и кардиохирурги.