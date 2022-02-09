Документальный фильм "Аферист из Tinder", который рассказывает о том, как уроженец Израиля Саймон Леваев знакомился в приложении, а затем выманивал женщин крупные суммы денег, занял первое место в еженедельном топе по популярности на стриминговой платформе Netflix.

Об этом сообщил оператор-постановщик проекта Эдгар Дубровский в своем Instagram-аккаунте.

"The Tinder Swidler: номер 1 в мире за неделю. Впервые в истории для документального фильма. Топ-10 в 92 странах, 45 миллионов часов. Что происходит..." - написал Дубровский.

Документальный фильм от Netflix "Аферист из Tinder" посвящен Саймону Леваеву. Он, выдавая себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, знакомился с девушками в мобильном приложении для знакомств Tinder.

После месяца красивых ухаживаний и картинки роскошной жизни он просил занять ему крупные суммы денег из-за внезапных проблем с бизнесом и заблокированными счетами. Всего он обманул около двух десятков женщин на сумму, превышающую 10 миллионов долларов.

Ранее мы писали о корейском мини-сериале "Игра в Кальмара", который неожиданно стал сенсацией Netflix. Спустя полмесяца после выхода он стал самым популярным проектом сервиса в 90 странах. При том, что до выхода он особо не рекламировался нигде, кроме Южной Кореи. "Страна" писала, о чем сериал "Игра в Кальмара" и что сделало его сумасшедше популярным за такое короткое время.

Также сообщали о скандале в новом сезоне сериала "Эмили в Париже" на Netflix.