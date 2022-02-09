Фильм о мошеннике, который через Тиндер выманивал деньги у женщин. Скриншот из трейлера

Документальный фильм "Аферист из Tinder", который рассказывает о том, как уроженец Израиля Саймон Леваев знакомился в приложении, а затем выманивал женщин крупные суммы денег, занял первое место в еженедельном топе по популярности на стриминговой платформе Netflix.

Об этом сообщил оператор-постановщик проекта Эдгар Дубровский в своем Instagram-аккаунте.

"The Tinder Swidler: номер 1 в мире за неделю. Впервые в истории для документального фильма. Топ-10 в 92 странах, 45 миллионов часов. Что происходит..." - написал Дубровский.

Документальный фильм от Netflix "Аферист из Tinder" посвящен Саймону Леваеву. Он, выдавая себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, знакомился с девушками в мобильном приложении для знакомств Tinder.

После месяца красивых ухаживаний и картинки роскошной жизни он просил занять ему крупные суммы денег из-за внезапных проблем с бизнесом и заблокированными счетами. Всего он обманул около двух десятков женщин на сумму, превышающую 10 миллионов долларов.

Фильм Аферист из Tinder (The Tinder Swindler) возглавил еженедельный топ от Нетфликс

Фильм Аферист из Tinder (The Tinder Swindler) возглавил еженедельный топ от Нетфликс

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