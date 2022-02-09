Президент США Джо Байден в частных беседах подшучивал над своими коллегами, главами иностранных государств, участвовавших в координации ответа на украинскую ситуацию.

Об этом пишет сайт NBC News.

Так, глава Белого дома говорил, что новый канцлер Германии Олаф Шольц - "это не Ангела Меркель", но при этом не уточнил, что имеет в виду. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Байден назвал вспыльчивым, с "бурным нравом". А президент Франции Эммануэль Макрон, по мнению Байдена, "хочет быть Шарлем де Голлем" (то есть как лидер французского Сопротивления в годы Второй мировой войны и первый основатель и президент Пятой республики).

Президента России Байден в шутку назвал "парнем с ядерным оружием и без друзей".

При этом NBC пишет, что попытки американского лидера выработать скоординированный ответ России были затруднены разногласиями среди стран НАТО относительно того, как воспринимать угрозу со стороны Москвы. Однако в целом Байден доволен крепкими отношениями США с их европейскими союзниками.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден назвал журналиста Fox News "тупым сукиным сыном", думая, что у него выключен микрофон.

Также мы рассказывали, как президент США во время выступления в штате Иллинойс назвал женщину - мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером.