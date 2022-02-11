Аргентинские власти выяснили, что было подмешано в отравленный кокаин, в результате употребления которого погибли 24 человека, а десятки попали в больницы.

Об этом сообщает "РИА-Новости".

Стало известно, что к порошку был примешан карфентанил, который называют "белый китаец". Это вещество является синтетическим аналогом героина.

Карфентанил считается одним из самых мощных наркотических средств, вызывающих необратимое разрушение организма.

Напомним, что в Буэнос-Айресе местные жители употребили поддельный кокаин, в результате чего скончались или были госпитализированы.

Следователи предполагали, что в кокаин добавили яд или разбавили его другим веществом. Правоохранители полагали, что в данном случае вещество было разбавлено преднамеренно в рамках войны между наркокартелями.

Ранее мы писали, что мексиканский наркокартель начал бороться с конкурентами, сбрасывая зажигательные бомбы с беспилотников.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве задержали иностранца, который хотел переправить в Ирландию кокаин в коробке с конфетами. Ориентировочная стоимость наркотического средства по ценам "черного рынка" составила 1,3 млн грн.