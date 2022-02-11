"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что в будущем хотел бы видеть Украину в составе Союзного государства Российской Федерации и Беларуси.

Об этом он сказал в ходе брифинга в пятницу, 11 февраля, отвечая на вопрос, "каким он видит государственное устройство Украины в случае наступления в Донбассе".

"Это зависит насколько быстро удастся избавиться от неонацистских последствий на Украине. Мы думаем на поколение вперед, хотели бы видеть Украину в рамках Союзного государства с Белоруссией и Россией. Но это уже не государство Украина, а новое государство, которое, возможно, появится после наступательной операции Украины", - заявил Пушилин.

Напомним, 4 ноября в Минске состоялся первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Президенты этих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали пакет из 28 союзных программ. До 1 декабря 2023 года государства подпишут соглашение о едином рынке газа.

О том, как Путин и Лукашенко перезапустили Союзное государство и что это значит для Украины, рассказывала ранее в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.