Совет Федераций РФ поддержал российскую фигуристку 15-летнюю Камилу Валиеву, которая на Олимпиаде в Пекине попала в скандал с допинг-пробой.

"Камила Валиева неоднократно сдавала тесты и до и после 25 декабря, и на Чемпионате мира и Европы в январе, и на Олимпиаде - все они отрицательные и не дают никаких поводов усомниться в ее чистоте", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, самую техничную спортсменку мира за всю историю этого вида спорта Камилу Валиеву могут отстранить и лишить медали из-за допинг-пробы. В таком случае награда высшей пробы уйдёт в пользу США. В подробностях этой истории разобралась "Страна".

Ранее мы писали, что Международное агентство тестирования (ITA) официально объявило, что российская фигуристка Камила Валиева действительно сдавала положительный допинг-тест. Однако проба была взята еще 25 декабря. Дело российской фигуристки рассмотрят в CAS.

Также сообщалось, что в Олимпийском комитете России считают, что в МОК могли намеренно задержать решение по допинг-пробе Валиевой.

Как сообщалось, после скандала с допингом фигуристка Валиева тренировала элементы ультра-си на льду в Пекине.