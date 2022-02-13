В воскресенье, 13 февраля, в Верховной Раде соберут закрытое заседание с силовиками, посвященное угрозе российского вторжения.

Об этом пишет УНН.

С представителями силового блока встретятся руководители фракций и групп. Об этом сообщил журналистам Петр Порошенко после встречи с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Напомним что на днях США резко обострили ситуацию вокруг Украины, заявив, что "вторжение" России может состоятся в ближайшие дни. СМИ даже называют дату - 16 февраля.

После этого события стали развиваться стремительно. Многократно выросло количество стран, которые призвали своих граждан уехать из Украины, что вызвало панику.

А международные авиакомпании заговорили о возможной отмене рейсов из-за того, что международные страховщики могут снять гарантии. Владельцы частных самолетов сказали "Стране", что им пришло уведомление, что в течение 48 часов страховые гарантии на их борты будут отозваны, а потому самолеты должны покинуть до истечения этого срока Украину.

Ранее в очередном выпуске "Ясно.Понятно" Олеся Медведева разбирала четыре возможных сценария угрозы вторжения России в Украину.