На фоне небывалого витка запущенной Западом истерии вокруг "вторжения Путина в Украину" польские пограничники начали ужесточать контроль при въезде из нашей страны.

Об этом сообщают украинцы, которые проходили в последнее время погранконроль.

"Открывают все сумки, все пакеты, выворачивают содержимое, проверяют все до мелочей, светят фонариками в салоне и багажнике. У мене был шок из-за такого в 4 утра. Мы много раз пересекали границу в Польшу, но такое впервые", - поделилась в своем Instagram львовская блогер Яна Заклевская, которая в семьей выехала в Европу на отдых 12 февраля.

И таких историй в соцсетях - немало.

Раньше пограничники могли устраивать избирательные проверки, а сейчас, говорят, "шмонают" все машины подряд. Что грозит невиданными пробками в случае роста потока автомобилей через границу. И они, похоже, уже начинаются.

"Простоял на "Краковце" несколько час. Вытряхнули все, вплоть до трусов и носков. Очень неприятно, будто я преступник", - делится с нами львовянин Игорь Седлецкий, который выехал в воскресенье в Варшаву по делам.

Неофициально наши источники в пограничной службе Западного региона говорят, что у польских коллег есть негласная разнарядка усилить контроль в связи с последними событиями.

"Нарушений в этом нет, пограничник имеет право проверить машину и пассажиров. Но обычно всех пропускали без проверок, только паспорт смотрели. И останавливали на досмотр лишь отдельные "подозрительные" машины. Сейчас же начался настоящий "шухер". Из Варшавы поступила директива ужесточить досмотр, чтобы не пропустить оружие, контрабанду. Ну и ждут потока беженцев", - сказал нам источник.

Наши собеседники среди польских пограничников отрицают, что процедура осмотра изменилась.

"Все по-прежнему", - уверял нас один из пограничников на КПП "Корчова".

Тем временем наш источник в погранслужбе подтверждает, что негласно украинские пограничники действительно усилили проверки россиян и белорусов на северо-восточной части границы.

"Опять же это неофициальное распоряжение. Особенно тщательно проверяют и "собеседуют" мужчин призывного возраста. Подозрительным тут же запрещают въезд и отправляют обратно", - сказал источник.