Кабинет министров Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля сегодня, 16 февраля, на очередном заседании внес изменения в порядок выплаты алиментов.

Сейчас от выезжающего за границу на ПМЖ алиментщика требуют оплаты за весь период по достижению ребенком совершеннолетия, исходя из его зарплаты за последний месяц работы или пятикратного размера необлагаемого минимума. По новой схеме, если официальной зарплаты нет, придется платить по средней зарплате в регионе, где проживал алиментщик до отъезда за границу. Сумма в этом случае будет больше, чем на данный момент.

То же самое по работающим за границей - алименты будут начисляться, исходя из средней зарплаты по региону, где жил человек до отъезда за границу, а не из пятикратного необлагаемого минимума, как сейчас. Если со страной, где работает алиментщик, Украина подписала договор о правовой помощи, алименты будут начисляться по специальной схеме. Ранее этого пункта не было.

В то же время на алиментщиков-пенсионеров ослабили нагрузку. Сейчас при начислении алиментов не учитывают надбавки к пенсии лицам с инвалидностью. По-новому не будут брать во внимание также надбавки за уход за нетрудоспособными гражданами.

"Страна" подробно писала о том, что еще принял Кабмин 16 февраля.

Кроме этого мы также писали о том, что 2 февраля Кабинет министров Украины разрешил тратить государственную поддержку вакцинированным – 1000 гривен – на покупку печатных средств информации.

Также сообщалось, что Кабмин поручил создать единую информплатформу стратегической коммуникации "UAвместе" для обеспечения ежедневного информирования населения о состоянии ситуации с безопасностью и деятельности госорганов по вопросам обеспечения безопасности граждан.