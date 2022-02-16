В Париже на выставке представили рукопись "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери и десятки его иллюстраций. Рукопись впервые представлена на выставке во Франции, на родине автора.

Об этом сообщает СNA.

На выставке представлена рукопись "Маленько принца", которая принадлежит Библиотеке и музею Моргана в Нью-Йорке, где Сент-Экзюпери написал новеллу в 1942 году. Кроме того, показаны акварели и рисунки автора, фотографии и отрывки.

"Трогательно видеть, как Сент-Экзюпери нужно было рисовать, чтобы выразить себя. Он известен как писатель и летчик, но здесь мы также открываем его как иллюстратора", - сказала куратор парижского Музея декоративного искусства Анн Монье Ванриб.

На выставке показаны эскизы Маленького принца с собакой, попугаем и улиткой и также оригинальные рисунки героев книги.

Напомним, в 2018 году рисунок писателя Антуана де Сент-Экзюпери, которым он проиллюстрировал историю о Маленьком Принце продали на аукционе в Париже за 289 тысяч долларов.

Также сообщалось, что несколько лет назад были найдены неизвестные рисунки Экзюпери к сказке Маленький принц.