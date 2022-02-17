В четверг, 17 февраля, на заседании Верховной Рады народные депутаты проголосовали за изменение календарного плана. В марте будет всего одна пленарная неделя.

Свои голоса "за" соответствующее решение отдали 320 народных избранников.

Согласно измененному календарному плану Рады, следующая неделя будет пленарной. А вот в марте будет только одна пленарная неделя, ею станет вторая неделя месяца. При этом целых две недели марта отведены для работы народных депутатов с избирателями, а еще две - для работы в комитетах, специальных группах, депутатских группах и фракциях и следственных комиссиях.

Пленарное заседание - это заседание, на котором должен собраться кворум. Для принятия решений необходимо, чтоб в зале было минимум 226 народных депутатов.

Напомним, в феврале в Раде тоже было не так много пленарных заседаний - первого февраля Рада провела заседание и ушла на каникулы, которые продлились до 15 числа того же месяца.

Также сообщалось, что Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом об "открытом небе"