Во вторник, 15 февраля, началась пленарная неделя Верховной Рады Украины. Но в начале заседания парламента в зале зарегистрировались всего 216 народных избранников при 226 минимально необходимых для принятия решения. Таким образом, кворума нет.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в комментарии "Стране" сообщил, что через минут двадцать в зале будет много депутатов.

"Вы будете поражены, сколько сегодня будет людей в зале", - сказал он.

Напомним, Рада сегодня вернулась к пленарным заседаниям впервые за две недели. В первый день февраля, когда была предыдущая сессия парламента, нардепам не хватило голосов во время голосования за повестку дня. Также в тот день Верховная Рада Украины не смогла утвердить повестку седьмой сессии парламента девятого созыва.

Кроме того, 1 февраля Рада провалила голосование по выходу Украины из антитеррористических мероприятий в СНГ.

Вместе с тем, Рада лишила премии одного из лучших украинских выпускников, потому что он уехал учиться за границу.

Ранее мы подробно писали, почему у власти и монобольшинства не получается собирать голоса.