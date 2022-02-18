Кабмин Украины судится с сельской учительницей, которая отказалась вакцинироваться от ковида и выиграла суд о незаконном отстранении от работы.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, Кабинет министров в лице сотрудницы Минюста Алины Бигдан подал апелляцию в Винницкий апелляционный суд на решение Липовецкого суда Винницкой области, которым непривитая учительницы сельской школы была восстановлена на работе, а школа должна была выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула.

Кабмин зашёл в дело как самостоятельный участник процесса, несмотря на то, что изначально не был стороной в деле. Апелляционный суд из-за жалобы Кабмина уже остановил решение Липовецкого суда о восстановлении учительницы на работе.

Решение Липовецкого суда было одним из самых первых в Украине по иску отстранённого педагога. Суд признал, что отстранение непривитого педагога нарушает права на труд и достойную оплату за работу. Также суд отметил, что карантин в Украине был установлен с нарушением, а поэтому карантинные ограничения не могут применяться. Как рассказала Стране отстраненная учительница Елена Назаренко, школа так и не выполнила решение суда и не восстановила её на работе, хотя учебное заведение и не стало самостоятельно подавать апелляцию. При этом педагог с 8 ноября не получает зарплату и осталась без средств существования.

Ранее мы писали о том, что 8 ноября 2021 года, для украинских чиновников и учителей наступила дата "Ч". Именно с этого дня тех, кто не прошел вакцинацию (хотя бы одной дозой), начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Исключение, согласно приказу Минздрава, - те, кто имеет противопоказания к вакцинации и подтвердят это соответствующим медицинским заключением.

Также в своем материале "Страна" детально рассказывала о том, как невакцинированных учителей и госслужащих лишили работы и зарплаты.