В пункте пропуска со стороны "ДНР" растянулась пробка в 22 километра из автомобилей с желающими выехать в Россию.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает российское агентство ТАСС.

Пробки от Донецка до контрольно-пропускного пункта "Успенка" видны и через сервис Google-пробки.

Пробка длиной 22 км из машин с желающими въехать в РФ образовалась со стороны Донецка на контрольно-пропускном пункте Матвеев Курган в Ростовской области.

В пятницу главы "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей "республик" в связи с нарастающей угрозой боевых действий, а также о готовности России принять на своей территории эвакуированных людей.

Ранее мы писали, что в Луганске ограничили отпуск топлива в связи с объявлением эвакуации населения в Россию. Реализация топлива на автозаправочных станциях с 19:00 осуществляется только для заправки автомобилей государственных, экстренных служб и транспорта для эвакуации местных жителей.

Также мы рассказали, что в Донецке на фоне обострения и массового выезда жителей "ЛДНР" в Россию появился новый вид бизнеса - эвакуационные перевозки.