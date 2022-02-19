В Грузии, одном из сел Горийского района, на родине Иосифа Сталина, установили ему памятник.

Об этом сообщает "Sputnik Грузия" в Telegram-канале.

Было ли у местных жителей разрешение на установку памятника - неизвестно.

"Официальных комментариев от мэрии пока нет. Если власти будут не согласны, памятник демонтируют", - говорится в сообщении.

Ранее мы информировали о том, что представители неправительственных организаций и жители грузинского города Гори потребовали вернуть памятник Сталину, а также начать налаживать отношения с Россией.

Также "Страна" писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, Иосифу Сталину, благодаря которому в 1939 году к БССР присоединили Западную Беларусь, нужно поставить памятник.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи атакой на "отечественное прошлое, на итоги Второй мировой войны". Такое заявление главный дипломат России сделал находясь в Волгограде, где участвовал в передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва".