В Украине усиленный режим несения службы сотрудниками Национальной полиции продлен до этой субботы, 26 февраля.

Об этом со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил Клименко.

Клименко также заявил, что графики дежурств полиция корректируют так, чтобы у них было и время на отдых. Он также напомнил, что на выходных полиция и Нацгвардия усилили охрану на территории зоны ЧАЭС.

Напомним, 17 февраля Нацгвардия и полиция взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.

Также мы писали о том, что 19 февраля Нацгвардия и полиция взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС, там задействованы военная техника и кинологи.

Подробнее о том, что в последние дни происходило на Донбассе и вокруг Украины, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала спецкор "Страны" Олеся Медведева.