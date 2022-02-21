В Украине Нацполиция продлила усиленный режим несения службы до конца недели
В Украине усиленный режим несения службы сотрудниками Национальной полиции продлен до этой субботы, 26 февраля.
Об этом со ссылкой на главу Нацполиции Украины Игоря Клименко в Facebook сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - заявил Клименко.
Клименко также заявил, что графики дежурств полиция корректируют так, чтобы у них было и время на отдых. Он также напомнил, что на выходных полиция и Нацгвардия усилили охрану на территории зоны ЧАЭС.
Напомним, 17 февраля Нацгвардия и полиция взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.
Также мы писали о том, что 19 февраля Нацгвардия и полиция взяли под усиленную охрану Днепровскую ГЭС, там задействованы военная техника и кинологи.
Подробнее о том, что в последние дни происходило на Донбассе и вокруг Украины, в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала спецкор "Страны" Олеся Медведева.