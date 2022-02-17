Замглавы Нацполиции Украины Александр Фацевич не исключает, что против российских дипмиссий возможны провокации в это воскресенье, 20 февраля, когда отмечают День памяти героев "Небесной сотни".

"В этот день мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим (патрулирования - Ред.), чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными", - заявил Фацевич во время брифинга.

Отметим, что в эти дни националисты действительно могут прийти к российскому посольству. И, судя по всему, в МВД готовятся списать их акции на "российскую провокацию".

Напомним, сегодня из здания посольства России в Киеве внезапно пошел дым. Вскоре после этого российская дипломатическая миссия опровергла сообщения о пожаре в здании посольства.

Также мы сообщали, что МИД РФ рекомендует россиянам следить за сообщениями в связи с ситуацией в Украине и не исключает провокации.