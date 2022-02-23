Советник главы МВД Антон Геращенко пригрозил жесткими мерами реагирования организаторам платных митингов, которые будут "пытаться сделать картинку для РосТВ".

"Вниманию всех, кто хочет в эти дни, за русские деньги устраивать платные митинги, пытаться делать картинки для РосТВ. Еб@шить будем жестко! Ясно?" - написал Геращенко в соцсети.

По его словам, сегодня полиция Киева жестко пресекла попытку платного митинга перед зданием Минюста в переулке Рыльского и на ул. Городецкого.

"Заказчики пикета, наши северные соседи, вчера хотели собрать за деньги 1000 человек, якобы протестующих против насилия в Украинских тюрьмах. Дело в том, как вчера верно "проботал" по фене Денис Малюська, на днях из РФ, в наши исправительные учреждения пришел "прогон", чтобы на фоне нагнетания истерии - "пошуметь", сделать бунты в наших Тюрьмах", - заявил Геращенко и добавил, что эту информацию перехватила полиция.



"И бунты закончились не начавшись. Но, те кто взяли деньги за "прогон пошуметь" решили попикетировать МинЮст на оставшиеся чтоб отчитаться перед заказчиками. Но и тут не вышло. 23 человека "митингующих" задержано и доставлено в Печерский РОВД", - рассказал Геращенко.

Позже он уточнил, что задержаны 34 человека.

"Я хотел предложить отправить их рыть окопы под Станицей Луганской, но пока Рада не приняла режим Чрезвычайного положения - не могу", - добавил советник главы МВД.

По информации Геращенко, аналогичные акции планируются в Киеве и 25 февраля.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минюста Малюська заявил, что Россия через воров в законе дала прогон о бунте в украинских тюрьмах.

"Страна" подробно разбиралась в том, возможны ли бунты в украинских тюрьмах с подачи России.