Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Национальная полиция разоблачила организаторов заказного митинга, который сегодня должен был пройти у Офиса президента.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Геращенко, заказчики мероприятия - из России. Многотысячный митинг должен был состояться в 12:00 на Банковой.

Геращенко сообщает, что в целом сегодня днем за деньги планировалось вывести под Офис президента от 1500 до 2500 человек. Они должны были митинговать с лозунгами: "Нет войне с Россией", "Украина не убивай своих граждан", "На фиг войну! Весна для любви!".

Однако утром полиция провела 5 обысков и прекратила деятельность сети организаторов проплаченных митингов.

"Также при обысках были найдены визитки "Дмитрия Яроша" красного-черного цвета", - пишет Геращенко.

Также он опубликовал видео с признанием организаторов митинга.

Напомним, 30 января полиция Украины задержала группу лиц, которые, по утверждениям МВД, планировали устроить массовые беспорядки в стране. На следующий день состоялся брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции. Полиция описала ход митинга, который должен был состояться у Офиса президента.

Также мы писали, что организатором "кровавого Майдана" на Банковой оказался награжденный Порошенко полковник Голубан.

"Страна" подробно писала о том, как и зачем МВД разоблачило "кровавый майдан" против Зеленского.