Рада хочет изменить текст указа о ЧП. Фото: Сайт Киева

Стало известно, что именно парламентские фракции просят изменить в тексте указа президента о введении режима чрезвычайного положения. Кроме прочего депутаты требуют изъять положение об осмотре жилья граждан. 

Об этом написал в своем Телеграм-канале нардеп из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Прямо сейчас за подписью глав фракций будет направлено письмо Зеленскому по поводу изменений в указ о введении чрезвычайного положения", - сказано в записи.

Нардеп перечислил, какие предлагаются изменения:

  • убрать пункт о жилье граждан;
  • удалить положение об ограничении деятельности телевидения;
  • изменить пункт о возможном запрете политических партий на продвигающих идеологию страны-агрессора;
  • убрать пункт об ограничении передвижения по Украине.

Голосование по режиму ЧП состоится сегодня вечером после голосования по изменениям в бюджет.

Скриншот из Телеграм Алексея Гончаренко

Ранее "Страна" приводила упомянутый указ о введении ЧП. В нем есть откровенно диктаторские нормы вроде регулирования работы СМИ.

Также мы подробно разбирали, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении

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