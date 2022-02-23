Стало известно, что именно парламентские фракции просят изменить в тексте указа президента о введении режима чрезвычайного положения. Кроме прочего депутаты требуют изъять положение об осмотре жилья граждан.

Об этом написал в своем Телеграм-канале нардеп из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Прямо сейчас за подписью глав фракций будет направлено письмо Зеленскому по поводу изменений в указ о введении чрезвычайного положения", - сказано в записи.

Нардеп перечислил, какие предлагаются изменения:

убрать пункт о жилье граждан;

удалить положение об ограничении деятельности телевидения;

изменить пункт о возможном запрете политических партий на продвигающих идеологию страны-агрессора;

убрать пункт об ограничении передвижения по Украине.

Голосование по режиму ЧП состоится сегодня вечером после голосования по изменениям в бюджет.

Ранее "Страна" приводила упомянутый указ о введении ЧП. В нем есть откровенно диктаторские нормы вроде регулирования работы СМИ.

Также мы подробно разбирали, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении.

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