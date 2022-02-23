В Раде сообщили, что нардепы требуют внести изменения в указ Зеленского о режиме ЧП
Стало известно, что именно парламентские фракции просят изменить в тексте указа президента о введении режима чрезвычайного положения. Кроме прочего депутаты требуют изъять положение об осмотре жилья граждан.
Об этом написал в своем Телеграм-канале нардеп из "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.
"Прямо сейчас за подписью глав фракций будет направлено письмо Зеленскому по поводу изменений в указ о введении чрезвычайного положения", - сказано в записи.
Нардеп перечислил, какие предлагаются изменения:
- убрать пункт о жилье граждан;
- удалить положение об ограничении деятельности телевидения;
- изменить пункт о возможном запрете политических партий на продвигающих идеологию страны-агрессора;
- убрать пункт об ограничении передвижения по Украине.
Голосование по режиму ЧП состоится сегодня вечером после голосования по изменениям в бюджет.
Ранее "Страна" приводила упомянутый указ о введении ЧП. В нем есть откровенно диктаторские нормы вроде регулирования работы СМИ.
Также мы подробно разбирали, какой режим ЧП ввели в Украине и что вообще предусмотрено законом о чрезвычайном положении.
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