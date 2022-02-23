Резервисты, призванные на службу в свои военные части, могут быть отправлены оттуда на фронт, для выполнения боевых задач.

Об этом заявил военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования Юрий Максимов.

Напомним, что 22 февраля Владимир Зеленский сказал, что издан указ о призыве резервистов (то есть тех, кто уже служил). Но заверил, что в полной мобилизации нет необходимости. Также он сообщил, что пройдут учебные сборы резервистов теробороны.

После этого в СНБО заявили, что Украина планирует призвать 36 тысяч резервистов из оперативного резерва. "

Количество резервистов будет составлять 36 тысяч. Это люди, которые в большинстве уже были на фронте. Они понимают, о чем идет речь. Военные будут принимать решение о том, где будут находиться те или иные военнослужащие", - сказал Данилов.

23 февраля начался призыв резервистов от 18 до 60 лет в ВСУ. Ему подлежат как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Максимальный срок службы - год.

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