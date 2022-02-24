Геращенко назвал пособниками террористов всех, кто снимает украинскую технику. Их будут сдавать в полицию
Советник главы МВД Антон Геращенко объявил пособниками врага всех, кто снимает передвижение украинской военной техники и призвал их сдавать в полицию. Об этом он написал у себя в Facebook.
Геращенко пишет, что "в Луцке полицейские задержали пособника российских оккупантов", который
снимал на телефон передвижение украинской военной техники.
Его передали в СБУ для дальнейших следственных действий.
"Видите что кто-то снимает колонны украинской военной техники - задерживайте его на месте или звоните 102", - добавил Геращенко.
Как сообщала "Страна", враг наступает с разных направлений: обстрелян микрорайон Мариуполя "Восточный", российские войска зашли в Чернобыльскую зону, бои идут около ЧАЭС.
Ранее Геращенко сообщил, что по пригороду Харькова был нанесён удар неуправляемыми ракетами "Смерч".
Также стало известно, что в результате бомбардировки воинской части под Одессой погибли 6 человек.