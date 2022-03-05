Губернатор опубликовал видео, как в Сумах местные жители собирают талую воду
В Сумах, где из-за обстрелов нет централизованного водоснабжения, люди собирают воду от талого снега.
Видео опубликовал губернатор Дмитрий Живицкий.
"Снег - Сумам спаситель. Сегодня, как никогда, сумчане радовались снегу" - подписал он видео.
На кадрах видно, как жители набирают в ведра воду от растаявшего снега, который по водосточным трубам течет с крыш.
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