Возле Одессы уничтожили станцию слежениия за радиоэфиром. Фото: telegram

В субботу, 5 марта, в результате авиаудара по Великодолинскому южнее Одессы была уничтожена станция слежения за радиоэфиром. 

Фото последствия удара появились в сети. 

Станция слежения за радиоэфиром в Великодолинском находится еще со времен СССР. 

Предварительно известно, что в результате попадания снаряда пострадавших нет.

Российские войска нанесли авиаудар по Великодолинскому под Одессой. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по Великодолинскому под Одессой. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по Великодолинскому под Одессой. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по Великодолинскому под Одессой. Фото

Российские войска нанесли авиаудар по Великодолинскому под Одессой. Фото

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