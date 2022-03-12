В распоряжении "Страны" оказался фрагмент допроса задержанного, который, как полагают в Нацполиции, помог экс-нардепу от Народного фронта Евгению Дейдею незаконно пересечь границу (напомним, его жена объявила о его смерти, но на самом деле, как выяснила «Страна», он сбежал за границу).

Допрос был следующим.

Задержанный: 2 числа (марта — Ред.) около 6 вечера мне стало известно, что он (Дейдей — Ред.) пересек границу Украину.

Сотрудник полиции: Какую границу?

Задержанный: Я так понимаю с Румынии. Мне позвонил первого марта.

Сотрудник полиции: С кем ещё он встречался в Закарпатсткой области? Тебе известно, кто непосредственно предоставлял услуги по пересечению госграницы в Украине?

Задержанный: Насколько мне известно, Андрюшин Юрий.

Сотрудник полиции: Какого числа непосредственно Андрюшин Юрий переправил его за границу?

Задержанный: 2 марта в районе 5-6 вечера.

Сотрудник полиции: Где сейчас машина?

Задержанный: Вроде у Андрюшина была.

Сотрудник полиции: Известно вам, где сейчас находится Евгений Дейдей?

Задержанный: Нет.

Сотрудник полиции: Кто был вместе с ним, когда он приехал в Закарпатье?

Задержанный: Его друг. Костя.

Сотрудник полиции: Костя? Фамилию не знаете?

Задержанный: Нет, не знаю.

Сотрудник полиции: Известно ли вам, где в данный момент пребывает его жена?

Задержанный: Нет.

Сотрудник полиции: Вы с ней когда-то разговаривали?

Задержанный: Нет.

Сотрудник полиции: Известно ли вам, что в соцсети Инстаграмм его жена выставила пост, где написала, что он умер.

Задержанный: Да.

Сотрудник полиции: По вашему мнению он погиб?

Задержанный: Думаю, нет.

Сотрудник полиции: Где сейчас находится его друг Костя?

Задержанный: Насколько мне известно, в Киеве.

Сотрудник полиции: А кто он такой и где он работает?

Задержанный: Вроде в органах работает, а где точно не знаю.

По словам источников "Страны", экс-нардеп Дейдей дважды пытался незаконно пересечь границу

"Первый раз он пересекал границу на второй-третий день после начала войны. Его задержали, составили административный протокол и отпустили. Второй раз он смог незаконно пересечь границу", — рассказал источник.

Напомним, что 10 марта о гибели экс-депутата сообщила его жена в социальной сети Instageram. Она обнародовала фотографию с заплаканным лицом и написала слова скорби о муже.

Позже стало известно, что тело экс-нардепа Дейдея не было обнаружено. Как неизвестна и причина смерти, о которой сообщила супруга Евгения Дейдея.

Также мы писали, что высокопоставленный источник "Страны" в Нацполиции сообщил, что экс-депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, о смерти которого заявляла его супруга - жив.