С пересечением границы Дейдею мог помочь друг-полицейский из Киева - источник
В распоряжении "Страны" оказался фрагмент допроса задержанного, который, как полагают в Нацполиции, помог экс-нардепу от Народного фронта Евгению Дейдею незаконно пересечь границу (напомним, его жена объявила о его смерти, но на самом деле, как выяснила «Страна», он сбежал за границу).
Допрос был следующим.
Задержанный: 2 числа (марта — Ред.) около 6 вечера мне стало известно, что он (Дейдей — Ред.) пересек границу Украину.
Сотрудник полиции: Какую границу?
Задержанный: Я так понимаю с Румынии. Мне позвонил первого марта.
Сотрудник полиции: С кем ещё он встречался в Закарпатсткой области? Тебе известно, кто непосредственно предоставлял услуги по пересечению госграницы в Украине?
Задержанный: Насколько мне известно, Андрюшин Юрий.
Сотрудник полиции: Какого числа непосредственно Андрюшин Юрий переправил его за границу?
Задержанный: 2 марта в районе 5-6 вечера.
Сотрудник полиции: Где сейчас машина?
Задержанный: Вроде у Андрюшина была.
Сотрудник полиции: Известно вам, где сейчас находится Евгений Дейдей?
Задержанный: Нет.
Сотрудник полиции: Кто был вместе с ним, когда он приехал в Закарпатье?
Задержанный: Его друг. Костя.
Сотрудник полиции: Костя? Фамилию не знаете?
Задержанный: Нет, не знаю.
Сотрудник полиции: Известно ли вам, где в данный момент пребывает его жена?
Задержанный: Нет.
Сотрудник полиции: Вы с ней когда-то разговаривали?
Задержанный: Нет.
Сотрудник полиции: Известно ли вам, что в соцсети Инстаграмм его жена выставила пост, где написала, что он умер.
Задержанный: Да.
Сотрудник полиции: По вашему мнению он погиб?
Задержанный: Думаю, нет.
Сотрудник полиции: Где сейчас находится его друг Костя?
Задержанный: Насколько мне известно, в Киеве.
Сотрудник полиции: А кто он такой и где он работает?
Задержанный: Вроде в органах работает, а где точно не знаю.
По словам источников "Страны", экс-нардеп Дейдей дважды пытался незаконно пересечь границу
"Первый раз он пересекал границу на второй-третий день после начала войны. Его задержали, составили административный протокол и отпустили. Второй раз он смог незаконно пересечь границу", — рассказал источник.
Напомним, что 10 марта о гибели экс-депутата сообщила его жена в социальной сети Instageram. Она обнародовала фотографию с заплаканным лицом и написала слова скорби о муже.
Позже стало известно, что тело экс-нардепа Дейдея не было обнаружено. Как неизвестна и причина смерти, о которой сообщила супруга Евгения Дейдея.
Также мы писали, что высокопоставленный источник "Страны" в Нацполиции сообщил, что экс-депутат от "Народного фронта" Евгений Дейдей, о смерти которого заявляла его супруга - жив.