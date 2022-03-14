В течение 14 марта беспилотники и истребители Турции нарешили воздушное пространство Греции в общей сложности 25 раз.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба национальной обороны Греции.

"Два турецких беспилотника совершили 21 нарушение воздушного пространства Греции вдоль восточной части Эгейского моря. При этом семь турецких истребителей F-16 совершили в общей сложности четыре нарушения воздушного пространства страны", - указано в сообщении.

При каждом инциденте в воздух поднимались истребители ВВС Греции, которые принуждали турецкую авиацию развернуться.

Турция признает лишь 6-мильную воздушную зону Греции над спорными островами, а потому регулярно нарушает ее границы. При этом Афины заявляют права на 10-мильную воздушную зону. Стоит отметить, что 13 марта в Стамбуле встретились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Несмотря на разногласия, итоги встречи обе стороны называют положительными.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главное условие для вступления Республики Кипр (или Южного Кипра) в НАТО это согласие Турции. Оно зависит от признания ныне непризнанного турецкого Северного Кипра.

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