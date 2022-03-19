Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира по прыжкам в высоту в помещении.

Чемпионат мира по легкой атлетике сейчас проходит в сербском Белграде.

Магучих завоевала золотую медаль с результатом 2,02 м. Второе место - у Элинор Паттерсон из Австралии, которая получила серебро Олимпиады в Токио (Магучих тогда была третьей - Ред.)

Еще одна украинка - Ирина Геращенко - стала пятой, покорив высоту в 1,92 м.

Раньше Магучих становилась чемпионкой Европой в помещении (Торунь-2021).

Напомним, что Магучих была одной из спортсменок, которые участвовали в записи новогоднего обращения президента Владимира Зеленского.

В июле-2019 года на тот момент 17-летняя Магучих стала самой молодой прыгуньей в истории, которая покорила высоту в два метра. Тогда же Ярослава Магучих обновила юниорский рекорд Украины, который ранее сама же и установила. Любопытнно, что спортсменка своим прыжком не только установила два рекорда, но и перепрыгнула свою знаменитую соотечественницу - Юлию Левченко, которая заняла 4 место, показав результат 1,95 м.

А в феврале Магучих установила новый рекорд Украины в прыжках в высоту в помещении, покорив высоту в 2,06 метра на соревнованиях в словацкой Банска-Быстрице.