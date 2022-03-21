Знаменитый советский прозаик и исполнитель авторских песен Юз Алешковский умер в США на 93-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил издатель Демьян Кудрявцев.

Известно, что в 1949 году Алешковский был осужден за угон машины секретаря Приморского крайкома ВКП(б). Он отбывал наказание в лагере с 1950 по 1953 год. После освобождения работал на стройке, шофёром на целине и с 1955 года в тресте "Мосводопровод".

Тогда же получил славу как исполнитель собственных песен, из которых наибольшее распространение получила "Песня о Сталине".

Широкой публике Алешковский известен также по детским книгам "Кыш, Двапортфеля и целая неделя" (1970) и "Кыш и я в Крыму" (1975). Также он написал сценарии детских фильмов "Вот моя деревня" (1972), "Кыш и Двапортфеля" (1974), "Что с тобой происходит?" (1975). Параллельно он писал повести и рассказы, касавшиеся запретных для советской литературы тем - лагерной жизни, фальши советского строя.

С 1979 года Алешковский жил в США.

Напомним, в Москве покончил с собой математик из Донецка, которому не дали уехать из РФ после начала войны.

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